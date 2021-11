Fahrt unter Drogeneinfluss

Sprendlingen, 10.11. St. Johanner Straße, 00:10 Uhr. Bei einer Streifenfahrt hielten die Beamten den Fahrer eines E-Scooters ohne Beleuchtung an. Bei dem 33-jährigen zeigten sich deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums, was ein positiver Drogentest bestätigte.

Sprendlingen, 10.11., St. Johanner Straße, 00:10 Uhr. Bei einer Streifenfahrt hielten die Beamten den Fahrer eines E-Scooters ohne Beleuchtung an. Bei dem 33-jährigen zeigten sich deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums, was ein positiver Drogentest bestätigte. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt, im Krankenhaus erfolgte die Entnahme einer Blutprobe. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



