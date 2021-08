Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots). Bingen, 24.08., Bingerbrücker Straße, 22:42 Uhr. Mehrere Anrufer meldeten am späten Abend einen Fahrer, der sogenannte „Donuts“ mit durchgedrehten Reifen vollführe. An der Ausfahrt des Nettoparkplatzes kam den Beamten ein weißer BMW ohne Frontkennzeichen entgegen. An den Reifen fand sich ein angebrachtes Drahtgeflecht; auf der Fahrbahn befanden sich typische Gummianhaftungen. Zeugen bestätigten den 21-jährigen BMW-Fahrer als Verursacher. Dieser und sein Beifahrer wiesen drogentypische Auffälligkeiten auf. Der aus England stammende Mann wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde.



