Fahrt unter Drogeneinfluss

Bingen (ots). Bingen, 17.05., Martinstraße, 18:35 Uhr. Bei einer Streifenfahrt erblickten die Beamten einen entgegenkommenden Motorroller mit zwei unbehelmten Personen. Beim Anblick der Polizisten bog der Fahrer in eine Sackgasse. Hier konnten die beiden Brüder im Alter von 40 und 33 Jahren kontrolliert werden. Es stellte sich heraus, dass der Roller soeben erst erworben worden und noch unversichert war. Der Fahrer und Fahrzeugbesitzer war außerdem nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Da er bereits wegen BTM Delikten in Erscheinung getreten war und erneut Auffälligkeiten hinsichtlich Drogenkonsums zeigte, wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt; und ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



