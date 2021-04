Fahrt unter Drogeneinfluss

Trechtingshausen, 05.04. Mainzer Straße, 22:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt kam den Beamten ein Fahrzeug entgegen, bei dessen Fahrer sie am Vortag noch eine Trunkenheitsfahrt verhindert hatten.

Bingen (ots). Trechtingshausen, 05.04., Mainzer Straße, 22:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt kam den Beamten ein Fahrzeug entgegen, bei dessen Fahrer sie am Vortag noch eine Trunkenheitsfahrt verhindert hatten. Sie unterzogen den 37-jährigen Fahrer einer Kontrolle. Dieser wies deutliche Anzeichen eines zeitnahen Betäubungsmittel-Konsums auf und gab dies auch direkt zu. Bei der Durchsuchung fanden sich weiße Pulver-Reste in seiner Zigarettenschachtel. Der Beschuldigte führte außerdem keinen Führerschein mit sich: es lag bereits eine Fahrerlaubnis-Sperre gegen ihn vor. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss sowie wegen des Fahrens ohne Führerschein wurde eingeleitet.



