Archivierter Artikel vom 15.11.2020, 06:50 Uhr

Fahrt unter Drogeneinfluss

Sprendlingen, Kreuznacher Straße (ots) – Im Rahmen einer am 14.11.2020 um 12:10 Uhr durchgeführten Verkehrskontrolle in der Kreuznacher Straße in Sprendlingen können bei einem 39-jährigen Fahrzeugführer Hinweise auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden.