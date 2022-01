Fahrt unter Drogen

Bingen, 17.01. Stefan-George-Straße, 21:00 Uhr. Eine 49-jährige Fahrerin wurde an der Lichtsignalanlage durch einen Polizisten angehalten.

Bingen, 17.01., Stefan-George-Straße, 21:00 Uhr. Eine 49-jährige Fahrerin wurde an der Lichtsignalanlage durch einen Polizisten angehalten. Sie verhielt sich äußerst auffällig und nervös. Auf Nachfrage gab sie an, vor kurzem Amphetamin konsumiert zu haben. Sie wurde zwecks einer Blutprobe zur Dienststelle gebracht. Das Fahrzeug wurde vorübergehend sichergestellt.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell