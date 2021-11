Fahrt unter Drogen

Bingen (ots).



Bingen, 07.11., Mainzer Straße, 15:30 Uhr. Bei einer allgemeinen Streifenfahrt wurde ein mit drei Personen besetzter Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem Fahrzeugführer sah man sofort drogentypische Anzeichen, was der Fahrer vehement leugnete. Ein Drogentest ergab ein positives Ergebnis, weshalb der Fahrer zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht wurde. Des Weiteren stellte sich heraus, dass der 40-Jährige nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Der Fahrzeugschlüssel wurde präventiv sichergestellt.



