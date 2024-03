Am 12.03.24 gegen 17:00 Uhr kontrollierten Beamte der Polizei Bingen in der Straße Fruchtmarkt einen 21-jährigen Fahrer aus dem Rhein-Hunsrück-Kreis.

Bei dem der Polizei bereits bekannten Fahrer konnten eindeutige Anzeichen für einen zeitnahen Drogenkonsum gewonnen werden. Auch wenn der Fahrer dies zunächst abstritt, so konnte ein Drogenschnelltest das Gegenteil beweisen und reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC (Cannabis/Marihuana). Bei der anschließenden Durchsuchung des Fahrers konnte darüber hinaus eine geringe Menge Marihuana aufgefunden werden. Auch beim 19-jährigen Beifahrer wurde die Streife fündig und konnte eine Marihuanablüte sicherstellen. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen, gegen beide Personen wurden Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Der Fahrer wird sich zudem bei positiver Untersuchung der Blutprobe durch die Rechtsmedizin wegen der Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten müssen. Dies zieht ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500EUR sowie ein Fahrverbot von einem Monat nach sich.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell