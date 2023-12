Sprendlingen

Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 29.12.2023 gegen 00:48 Uhr wurde ein 47-jähriger Verkehrsteilnehmer durch eine Streife der Polizei Bingen, in der St. Johanner Straße in Sprendlingen, mit seinem PKW einer Verkehrskontrolle unterzogen.