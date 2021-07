Fahrt unter Betäubungsmitteleinfluss

Bingen, Am Langenstein (ots) – Im Rahmen einer Streifenfahrt fiel der Streife der PI Bingen in der Nacht von Samstag auf Sonntag am 11.07.21 um 00:25 Uhr ein PKW auf, der in der Straße „Am Langenstein“ stark beschleunigend anfuhr.