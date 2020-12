Archivierter Artikel vom 15.10.2020, 14:30 Uhr

Bingen, 14.10. Koblenzer Straße, 23:12 Uhr. In Ortsmitte wurde ein Hyundai einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bingen (ots). Bingen, 14.10., Koblenzer Straße, 23:12 Uhr. In Ortsmitte wurde ein Hyundai einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der 32-jährigen Fahrerin gab es Anzeichen eines Betäubungsmittel-Konsums, was der durchgeführte Drogentest bestätigte. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



