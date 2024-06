Fahrt unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Am 27.06.24 gegen 15:20 Uhr wurde eine Streife der Polizei Bingen in der Stromberger Straße auf einen der Polizei bereits bekannten E-Scooter-Fahrer aufmerksam, weshalb selbiger einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde.

Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem 37-jährigen Fahrzeugführer Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Test bestätigte dies und ergab einen Wert von 1,02 Promille. Darüber hinaus konnten die Beamten am Nasenloch des Fahrers Restanhaftungen von augenscheinlich frisch geschnieftem Amfetamin feststellen. Auch wenn der Fahrer trotz der gemachten Feststellungen einen Konsum abstritt, fiel der Drogenschnelltest positiv aus. Bei der weiteren Kontrolle des 37-jährigen konnten zudem unerlaubte Substanzen in Form einer Amfetaminpaste und Ecstasy-Tabletten aufgefunden werden. Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und dem Fahrer eine Blutprobe entnommen.



