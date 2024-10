Bingen

Fahrt ohne Fahrerlaubnis, dafür unter Cannabiseinfluss

Von Polizeiinspektion Bingen (ots)

Am 26.10.24 gegen 10:30 Uhr kontrollierte eine Streife in der Hitchinstraße in Bingen die 63-jährige Fahrerin eines Motorrollers.