Fahrradsturz mit Personenschaden

Bingen (ots). Oberdiebach, 23.03., 14:00 Uhr. Ein 69-jähriger Mann befuhr die K24 mit seinem Fahrrad. Als er seine Mütze verlor, bremste er stark ab und verlor dabei die Kontrolle über sein Fahrrad. Er stürzte so unglücklich, dass er für einige Minuten bewusstlos liegenblieb. Neben Schrammen und einer leichten Gehirnerschütterung erlitt der Mann einen Jochbeinbruch. Drei Zeugen leisteten unmittelbar nach dem Sturz Erste Hilfe. Ein Rettungswagen brachte den Mann in ein Krankenhaus.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell