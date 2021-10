Fahrradkontrollen im Stadtgebiet Bad Kreuznach

Hierbei soll ein besonderes Augenmerk auf die korrekte Nutzung von Fahrradwegen

und die Verkehrssicherheit von Fahrrädern gelegt werden. An der Kontrolle wird

auch das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Bad Kreuznach teilnehmen. Weiterhin

werden die Kontrollen von lokalen Vertretern des ADFC (Allgemeiner Deutscher

Fahrrad-Club), sowie der Rad-AG Bad Kreuznach begleitet.



Für lokale Pressevertreter besteht ebenfalls die Möglichkeit, der Kontrollstelle

beizuwohnen. Anfragen hierzu sind am Morgen des 13.10.2021 ab 08:00 Uhr

telefonisch an die Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu richten.



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671/8811-100

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pi.badkreuznach



