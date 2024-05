Fahrradfahrerin nach Zusammenstoß mit Kind gesucht

Bereits am Fr. 03.05.2024, gegen 19.00 Uhr, stieß eine Fahrradfahrerin in der Magister-Faust-Gasse in Bad Kreuznach mit einem 6-jährigen Jungen zusammen, der zu fuß unterwegs war.

Bereits am Fr., 03.05.2024, gegen 19.00 Uhr, stieß eine Fahrradfahrerin in der Magister-Faust-Gasse in Bad Kreuznach mit einem 6-jährigen Jungen zusammen, der zu fuß unterwegs war. Der Junge zog sich dabei Verletzungen zu, die einen mehrtätigen Krankenhausaufenthalt zur Folge hatte.

Nach kurzer Kontaktaufnahme mit der Mutter des Jungen fuhr die Fahrradfahrerin weiter, ohne ihre Personalien zu hinterlassen.



Es soll sich um eine junge Frau zwischen 25 – 30 Jahren mit kurzen, dunklen Haaren gehandelt haben. Sie war mit einem grauen Elektrofahrrad unterwegs.



Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu der Fahrradfahrerin geben können.



Hinweise an Polizei Bad Kreuznach unter 0671-8811100.



