Fahrraddiebstahl – Zeugen gesucht

Bingen (ots).



Gensingen, 13.02., Alzeyer Straße, 15:30 Uhr. Ein Mann erschien auf der Dienststelle und zeigte den Diebstahl des Canyon Mountain-Bikes seines Sohnes an. Dieser hatte das Fahrrad am Bolzplatz unverschlossen in Sichtweite an einen Zaun gelehnt, während er selbst Fußball spielte. Zwei Personen mit schwarzen Jacken und Basecaps hätten dies augenscheinlich entwendet. Wer weitere Hinweise auf die Täter geben kann, bitte der Polizei melden.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell