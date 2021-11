Bingen, Hintere Grube, 23.11.16:30 Uhr – 24.11.14:10 Uhr. Eine Frau zeigte den Diebstahl ihres Fahrrads an. Das dunkelblaue Damenrad der Marke `Passat` war an einem Fahrradständer angeschlossen.

