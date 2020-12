Archivierter Artikel vom 20.11.2020, 11:10 Uhr

Bingen (ots). Bingen, Saarlandstraße, 17.11., 17:15 Uhr – 18.11., 14:00 Uhr. Ein 78-Jähriger meldete den Diebstahl seines E-Bikes im Wert von 3.200 EUR. Er hatte laut eigenen Angaben das Speichenschloss aktiviert, während das Fahrrad am Grundstück stand. Hinweise bitte an die Polizei.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell