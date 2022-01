Fahrraddiebstähle in Bad Sobernheim; Eigentümer gesucht!

Zu drei Fahrrädern (ein D4X ATB-Bike, ein Lakes Preload 210 MTB-Bike und ein MCKenzie Fahrrad) konnten bislang noch keine Eigentümer ermittelt werden. Die Polizei vermutet, dass aufgrund der Auffindesituation, diese drei Fahrräder ebenfalls aus Diebstählen stammen könnten.



Die Eigentümer werden gebeten sich mit der Polizei in Kirn unter 06752 – 1560 in Verbindung zu setzen.



