Fahrerin unter Drogeneinfluss

Am 13.02.2024 gegen 22:00 Uhr werden Polizeibeamte im Rahmen ihrer allgemeinen Streifentätigkeit in der St. Johanner Straße in Sprendlingen auf einen silbernen Audi aufmerksam.

Bei der Durchführung der Verkehrskontrolle können bei der 57-jährigen Fahrerin merkliche Anzeichen für einen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Der diesbezüglich durchgeführte Drogentest reagiert sogleich auf mehrere Stoffgruppen.

Zwecks Blutentnahme wird die Fahrerin zur Polizeiinspektion Bingen verbracht. Der Fahrzeugschlüssel wird durch die Polizeikräfte präventiv sichergestellt.

Gegen die 57-Jährige wird nun u.a. ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt nach dem Straßenverkehrsgesetz eingeleitet. Der Fahrerin droht nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.



