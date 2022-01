Fahrer von Fahrbahn abgekommen

Von Heinzenberg kommend befuhr der 24-Jährige gegen 10:15 Uhr die B421 in Richtung Kellenbach als er in einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und leicht mit der Leitplanke kollidierte.

Während die Leitplanke schadensfrei blieb, musste der Unfallverursacher an seinem PKW einen Sachschaden im vierstelligen Bereich verzeichnen.

Zudem muss sich der Fahrer nun einem Ordnungswidrigkeitenverfahren stellen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Kirn

Telefon: 06752 1560

E-Mail: pikirn@polizei.rlp.de

http://ots.de/eVM2mc





Original-Content von: Polizeiinspektion Kirn, übermittelt durch news aktuell