Fahrer ohne gültige Fahrerlaubnis

In der Nacht zum Donnerstag kontrollierten Polizeibeamte der PI Kirn gegen 01:20 Uhr in der Ortslage Martinstein einen 25-jährigen PKW-Fahrer.

Im Laufe der Verkehrskontrolle konnte dieser den Beamten lediglich einen, in Deutschland nicht gültigen, ausländischen Führerschein vorweisen, weswegen ihm vor Ort die Weiterfahrt untersagt wurde. Gegen den Autofahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei Kirn darauf hin, dass durch Dritt-Staaten ausgestellte Führerscheine, nach dem Ablauf von 6 Monaten nach Wohnsitznahme im Inland, umgeschrieben werden müssen.



