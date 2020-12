Archivierter Artikel vom 14.10.2020, 20:30 Uhr

Bad Sobernheim

Fahrer nach Urlaub in den Niederlanden unter Drogeneinfluss

Am 14.10.2020 gegen 17:30 Uhr geriet ein 25 Jähriger Fahrzeugführer in Bad Sobernheim in eine Verkehrskontrolle der Polizei.