Fahren unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein

Am Samstag den 30.04.2022 gegen 12:25 Uhr kann eine Streife der Polizeiinspektion Bingen in der Stefan-George-Straße einen PKW der Marke Opel Astra einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Der 26- jährige Fahrer aus Bingen kann den Beamten auf Nachfrage keinen Führerschein vorlegen und gibt an, diesen zu Hause vergessen zu haben. Nach Überprüfung, kann festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und somit den PKW nicht hätte führen dürfen. Im Rahmen der Verkehrskontrolle können bei dem Fahrer zudem deutliche Anzeichen auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum festgestellt werden. Hinzu kommt, dass der Fahrer bereits wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz polizeilich in Erscheinung getreten ist. Ihm wird ein Drogenschnelltest angeboten, mit welchem er sich einverstanden zeigt. Dieser reagiert positiv auf Amphetamin. Aus diesem Grund wird der Fahrer auf hiesige Dienststelle verbracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wird. Der Fahrzeugschlüssel wird an einen Bekannten des Fahrers ausgehändigt.



