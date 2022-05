Fahren unter Drogeneinfluss

Am Samstag den 30.04.2022 gegen 08:00 Uhr kann eine Streife der Polizeiinspektion Bingen auf der K27 zwischen Rheindiebach und Oberdiebach einen Opel Astra kontrollieren.

Bei dem 28-jährigen Fahrzeugführer aus Niederheimbach können unmittelbar mit Kontrollbeginn deutliche Anzeichen auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum gewonnen werden. Auf Vorhalt gibt der Fahrer an, keine Drogen konsumiert zu haben. Ein Drogentest vor Ort ist ihm allerdings nicht möglich, weshalb die Weiterfahrt untersagt und die Mitnahme zur Dienststelle erklärt wird. Auf der Fahrt zur Dienststelle räumt der Fahrer schließlich einen Amfetaminkonsum am Vorabend ein. Ein nun auf der Dienststelle doch möglicher Drogenschnelltest verläuft entsprechend positiv auf Amfetamin. Dem Fahrer wird eine Blutprobe entnommen.



