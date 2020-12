Archivierter Artikel vom 03.08.2020, 11:04 Uhr

Am 31.07.2020, gegen 18.50 Uhr wurde in Kirn, Steinweg von der Polizeistreife ein 17jähriger Mofafahrer angehalten und kontrolliert.

Der Jugendliche ist im Besitz einer gültigen Mofaprüfbescheinigung sowie einer Prüfbescheinigung für das „Begleitete Fahren ab 17“ für PKW´s.



Bei dem 17jährigen konnten im Rahmen der Kontrolle Auffälligkeiten hinsichtlich eines möglichen Drogenkonsums festgestellt werden. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf die Stoffgruppe THC (Cannabis).



Daher wurde eine Blutentnahme angeordnet. Den 17jährigen erwartet jetzt ein Ordnungswidrigkeitenverfahen wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln sowie ein damit einhergehendes Strafverfahren gegen das Betäubungsmittelgesetz.



Darüber hinaus wird die Fahrerlaubnisbehörde in Kenntnis gesetzt, welche entsprechende Maßnahmen in eigener Zuständigkeit treffen kann.



