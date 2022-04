Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, 21.04. Saarlandstraße, 13:00 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Richtung Stefan-George-Straße.

Bingen, 21.04., Saarlandstraße, 13:00 Uhr. Im Rahmen einer Streifenfahrt fuhren die Beamten in Richtung Stefan-George-Straße. Dabei wurden sie auf einen E-Scooter-Fahrer aufmerksam und unterzogen diesen einer Kontrolle. Am Roller fehlte das gesetzlich vorgeschriebene Versicherungskennzeichen, obwohl dieser eine Geschwindigkeit von mindestens 25 km/h erreichen konnte. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde eingeleitet.



