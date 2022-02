Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen (ots).



Bingen, 06.02., Mainzer Straße, 22:30 Uhr. Als die Beamten ihren Streifenwagen im Hof der Dienststelle abstellten, fiel ihnen vor der Einfahrt ein E-Rollerfahrer samt 15-jährigem Sozius auf. An dem Roller fehlte das Versicherungskennzeichen und es bestand auch kein Versicherungsschutz. Der 18-jährige Fahrer gab an, dass ein Bekannter ihm den Roller zwecks Reparatur überlassen hatte. Da er die Daten des angeblichen Besitzers nicht herausgab, wurde der E-Scooter kurzerhand sichergestellt.



