Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, 19.08. Saarlandstraße, 12:00 Uhr. Die Beamten hielten eine E-Scooter-Fahrerin an, die in Fahrtrichtung Innenstadt ohne Versicherungskennzeichen fuhr.

Bingen (ots). Bingen, 19.08., Saarlandstraße, 12:00 Uhr. Die Beamten hielten eine E-Scooter-Fahrerin an, die in Fahrtrichtung Innenstadt ohne Versicherungskennzeichen fuhr. Die 31-Jährige gab an, dass sie für einen Versicherungsabschluss keine Zeit gehabt hätte und sie in den nächsten Wochen nach Marokko zurückkehren wolle. Da dies das dritte Mal war, dass sie ohne Versicherungsschutz angetroffen wurde, erfolgte die Sicherstellung des E-Scooters.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell