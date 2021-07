Fahren ohne Versicherungsschutz

Bei der Nachfahrt wurde durch die in gleicher Richtung fahrende Streifenwagenbesatzung festgestellt, dass kein Versicherungskennzeichen an dem E-Scooter angebracht war, was sich in der nachfolgenden Verkehrskontrolle bestätigte. Die Fahrerin gab an, keine Zeit gehabt zu haben, um den E-Scooter ordnungsgemäß zu versichern.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell