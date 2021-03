Fahren ohne Versicherungsschutz

Bingen, 24.03. Saarlandstraße, 11:50 Uhr. Einer Streife fiel ein 17-jähriger Mofafahrer auf, der die Saarlandstraße in Richtung Bingen-Büdesheim befuhr.

Bingen (ots). Bingen, 24.03., Saarlandstraße, 11:50 Uhr. Einer Streife fiel ein 17-jähriger Mofafahrer auf, der die Saarlandstraße in Richtung Bingen-Büdesheim befuhr. Dessen Fahrzeug hatte noch ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Vorjahr. Nachdem die Mutter des Minderjährigen in eine Anhörung einwilligte, gab der junge Fahrer den Verstoß zu. Ihm war nicht bewusst gewesen, dass es sich um eine Straftat handelte.



