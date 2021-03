Fahren ohne Führerschein und unter Drogeneinwirkung

Archivierter Artikel vom 01.02.2021, 09:40 Uhr

Bingen (ots). Bingen, 31.01., Mainzer Straße, 10:30 Uhr. Den Beamten fiel bei einer Nachfahrt ein Zweirad auf, das eine Geschwindigkeit von 50 km/h erreichte. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle gab der 45-jährige Fahrer an, lediglich eine Prüfbescheinigung zu besitzen. Bei der technischen Überprüfung bestätigte sich die Manipulierung am Mofa. Des Weiteren gab der amtsbekannte Fahrer den Konsum von Betäubungsmitteln zu. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie wegen Fahrens unter Einfluss von Betäubungsmitteln eingeleitet.



