Bad Kreuznach

Fahren ohne Führerschein und unter Betäubungsmitteleinfluss

Am 06.08.2021 gegen 22:00 Uhr wird die Streife in der Rüdesheimer Straße in Bad Kreuznach auf einen entgegenkommenden Opel Meriva aufmerksam und entschließt sich diesen einer Verkehrskontrolle zu unterziehen.