Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz

Bingen, Fruchtmarkt, 07.02.14:00 Uhr. Im Rahmen einer Fußstreife in der Nähe des City Centers wurde der Fahrer eines Fords Transit einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Bingen (ots).



Bingen, Fruchtmarkt, 07.02., 14:00 Uhr. Im Rahmen einer Fußstreife in der Nähe des City Centers wurde der Fahrer eines Fords Transit einer Verkehrskontrolle unterzogen. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer seit dem 01.05. seinen Hauptwohnsitz in Deutschland hatte, hierzulande aber keine Steuer entrichtete. Zudem konnte der 39-Jährige keinen Führerschein vorlegen. Eine Recherche ergab, dass gegen ihn eine Fahrerlaubnissperre vorlag. Das Fahrzeug wurde sichergestellt. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen den Mann eingeleitet.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell