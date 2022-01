Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz

Bingen (ots).



Bingen, 17.01., Fruchtmarkt, 14:00 Uhr. Im Rahmen einer Fußstreife wurden ein Fahrzeug und die Insassen im Bereich Fruchtmarkt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei dem 42-jährigen Fahrzeugführer ergaben sich deutliche Anzeichen für einen zeitnahen BTM-Konsum. Nachdem er zunächst eine falsche Flüssigkeit abgab, konnte dann doch ein Drogentest durchgeführt werden, der den Verdacht bestätigte. Der PKW wurde abgestellt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Während dieser Kontrolle entfernte sich der Beifahrer unerlaubt von der Kontrollörtlichkeit, konnte aber im Nahbereich wieder aufgegriffen werden. In seiner Sporttasche im Fußraum des Beifahrersitzes stellten die Beamten mehrere Tütchen mit Betäubungsmitteln fest.

Der Fahrer wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren stellte sich heraus, dass er nicht in Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden gegen beide Männer eingeleitet.



