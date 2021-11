Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinwirkung

Bingen (ots).



Bingen, 23.11., Espenschiedstraße, 07:55 Uhr. Nach der Aufnahme eines Unfalls kontrollierten die Beamten einen Motorroller-Fahrer. Der 17-Jährige war nur in Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung. Der Roller wies Hinweise auf technische Manipulation auf (abweichender Sportauspuff; fehlende Schrauben an der Getriebeblende). Der Jugendliche räumte schließlich ein, dass der Motorroller unerlaubterweise 50 km/h erreicht. Außerdem wies der Fahrer eindeutig Anzeichen eines BTM-Konsums auf, was ein Test auch bestätigte. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt, er wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell