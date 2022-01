Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Drogeneinfluss

Bingen (ots).



Gensingen, 25.01., Kreuznacher Straße, 16:40 Uhr. Im Laufe einer weiteren Streifenfahrt kontrollierten die Polizisten den Fahrer eines Motorrollers, der vor ihnen gefahren war und mindestens eine Geschwindigkeit von knapp 55 km/h erreicht hatte. Bei dem Motorroller handelte es sich um ein Mofa mit einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h. Der 45-jährige Fahrer, der nicht in Besitz eines Führerscheins war, erklärte, seine Mofa-Prüfbescheinigung verloren zu haben und gab eine Manipulation an seinem Fahrzeug zu. Des Weiteren zeigte er deutliche Hinweise auf einen Betäubungsmittel-Konsum. Ihm wurde die Weiterfahrt versagt, und auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.



