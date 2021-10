Fahren ohne Fahrerlaubnis II

Bingen, 13.10. In der Weide, 19:55 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten der 18-jährige Fahrer eines Peugeot-Motorrollers auf.

Bingen (ots).



Bingen, 13.10., In der Weide, 19:55 Uhr. Bei einer Streifenfahrt fiel den Beamten der 18-jährige Fahrer eines Peugeot-Motorrollers auf. Der Roller hatte ein gebrochenes Kennzeichen, das mit einer Socke abgedeckt und daher nicht erkennbar war. Da der Teenager nur in Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung war, das Kraftrad aber bis zu 60 km/h schnell wurde, gab er letztlich technische Veränderungen zu. Kennzeichen sowie Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell