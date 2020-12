Bingen, 02.12. Koblenzer Straße, 16:00 Uhr. Der Fahrer eines VW Polo gab bei einer routinemäßigen Kontrolle direkt an, nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein.

Bingen (ots). Bingen, 02.12., Koblenzer Straße, 16:00 Uhr. Der Fahrer eines VW Polo gab bei einer routinemäßigen Kontrolle direkt an, nicht mehr in Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 23-Jährige fiel außerdem durch einen zeitnahen Betäubungsmittel Konsum auf. Er wurde auf die Dienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt; entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet.



