Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am 23.09.2023 gegen 15:10 Uhr kontrollierte eine Streife der Polizei Bingen in der Mainzer Straße den 41-jährigen Fahrer eines PKW.

Direkt zu Beginn der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer sein Fahrzeug ohne die erforderliche Fahrerlaubnis geführt hat, da ihm sein Führerschein bereits vor mehreren Jahren nach einer Fahrt unter Drogeneinfluss entzogen wurde.

Auch diesmal ergaben sich Hinweise auf einen möglichen Betäubungsmittelkonsum, ein Schnelltest vor Ort wurde jedoch durch den Fahrer verweigert. Diesem wurde in der Folge auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen, sowie ein Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.



Neben dem Fahrer muss sich die Fahrzeughalterin gegebenenfalls auch in einem Strafverfahren verantworten, da diese dem Fahrer die Nutzung ihres PKW ohne gültige Fahrerlaubnis überhaupt erst ermöglichte. Dies bedarf weiterer Ermittlungen.



