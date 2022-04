Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 12.04. Hitchinstraße, 17:49 Uhr. Ein anonymer Mitteiler gab an, dass ein augenscheinlich betrunkener Fahrer soeben seinen Kleintransporter auf einem Discounter-Parkplatz geparkt habe.

Bingen, 12.04., Hitchinstraße, 17:49 Uhr. Ein anonymer Mitteiler gab an, dass ein augenscheinlich betrunkener Fahrer soeben seinen Kleintransporter auf einem Discounter-Parkplatz geparkt habe. Die Beamten trafen vor Ort auf den Mann, der sofort seinen sich im Markt befindlichen Arbeitskollegen als Fahrer angab. Bei dessen Rückkehr bemerkten die Beamten, wie der Verantwortliche versuchte, den Kollegen davon zu überzeugen, dass dieser gefahren sei. Die Männer wurden getrennt voneinander befragt und der Arbeitskollege gab an, nicht gefahren zu sein. Der 34-jährige Beschuldigte räumte schließlich seine Schuld ein und auch, keinen Führerschein mehr zu besitzen. Er stand außerdem nicht unter Alkoholeinwirkung, wie zunächst gemeldet.



