Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen, 29.03., Saarlandstraße, 18:27 Uhr. Die Beamten fuhren mit dem Funkstreifenwagen hinter dem Kleinkraftrad eines amtsbekannten 50-Jährigen her, der mit seiner Sozia in Richtung Bingen unterwegs war. Sie stellten dabei eine gefahrene Geschwindigkeit von mindestens 45 km/h fest. Bei der anschließenden Kontrolle gab der Mann an, den Roller erst seit Kurzem zu besitzen. Der Verkäufer habe ihm eine maximale Geschwindigkeit von 25 km/h zugesichert. Eine Testfahrt bestätigte die zuvor festgestellte Geschwindigkeit von 45 km/h. Bei der Kontrolle wurde zudem das Fehlen einer Drossel festgestellt.



