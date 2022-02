Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots).



Bingen, 23.02., Saarlandstraße, 23:04 – 23:14 Uhr. Ein 27-jähriger Fahrer wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei händigte der rumänische Staatsbürger den Beamten einen moldawischen Führerschein aus. Es stellte sich heraus, dass der Fahrer seinen Wohnsitz seit Oktober 2020 in Rheinland-Pfalz bezogen hatte. Nachträglich ergab sich sogar ein Wohnsitz seit Juli `20 in Deutschland. Demnach führte er das Fahrzeug ohne gültige Fahrerlaubnis.



