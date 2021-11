Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots).



Münster-Sarmsheim, 28.11., Rheinstraße, 21:15 Uhr. Bei einer allgemeinen Streifentätigkeit konnte ein amtsbekannter 31-Jähriger im PKW seines Chefs festgestellt werden. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Weiterhin ergaben sich deutliche Anzeichen eines Drogenkonsums, was ein Test bestätigte. Weiterhin wurden geringe Mengen an Betäubungsmittel im Fahrzeug gefunden. Der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell