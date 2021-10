Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots).



Bingen, 21.10., Willy-Brandt-Allee, 16:45 Uhr. Bei einer Streifenfahrt befuhren die Polizisten einen Kreisverkehr. Dabei kam ihnen ein amtlich bekannter 23-Jähriger in einem Firmenwagen entgegen. Der Mann war bereits mehrmals wegen des Fahrens unter Drogeneinfluss aufgefallen und hatte daher auf seine Fahrerlaubnis verzichtet. Auf Nachfrage gab er zu, am Wochenende Betäubungsmittel konsumiert zu haben. Auf der Dienststelle wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurde erneut ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis unter Drogeneinwirkung eingeleitet.



