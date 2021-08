Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots). Bingen, 10.08., Laurenzigasse, 12:40 Uhr. Bei einer Streifenfahrt kam den Beamten ein Motorroller entgegen. Bei der nachfolgenden Kontrolle stellte sich heraus, dass es sich um einen Roller mit einer Höchstgeschwindigkeit von 45 km/h handelte. Der 32-jährige Fahrer erklärte, im Besitz einer brasilianischen Fahrerlaubnis zu sein. Da er aber bereits seit Mitte 2019 in Deutschland wohnt, hat diese ihre Gültigkeit verloren. Bei Aufsuchen der Wohnung zwecks Einsichtnahme des Führerscheins gab der Fahrer an, diesen nicht mehr finden zu können. Des Weiteren zeigte der junge Mann deutliche Anzeichen eines Betäubungsmittelkonsums. Daher wurde ihm auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bingen

Telefon: 06721 9050

E-Mail: pibingen@polizei.rlp.de

http://ots.de/vPCp5a





Original-Content von: Polizeiinspektion Bingen, übermittelt durch news aktuell