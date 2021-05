Fahren ohne Fahrerlaubnis

Münster-Sarmsheim, 10.05. Steinstraße, 21:15 Uhr. Ein Mann fuhr mit seinem Elektroroller in Richtung Bad Kreuznach-Bretzenheim und wurde von den Beamten kontrolliert.

Bingen (ots). Münster-Sarmsheim, 10.05., Steinstraße, 21:15 Uhr. Ein Mann fuhr mit seinem Elektroroller in Richtung Bad Kreuznach-Bretzenheim und wurde von den Beamten kontrolliert. Er gab an, dass der Roller nur 25 km/h erreiche. Eine Recherche der Beamten ergab aber eine Maximal-Geschwindigkeit von 50 km/h. Der 17-Jährige konnte keine entsprechende Fahrerlaubnis vorlegen. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.



