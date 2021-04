Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots). Bingen, 14.04., Fruchtmarkt, 02:15 Uhr. Bei einer Streifenfahrt wurden die Beamten auf der Bingerbrücker Straße auf ein Peugeot Wohnmobil aufmerksam. Sie unterzogen die 56-jährige Fahrerin einer Kontrolle, welche sich erst mit wirren Angaben hinsichtlich ihres Misstrauens in die Polizei unkooperativ zeigte. Eine Überprüfung der Personalien ergab eine geltende Fahrerlaubnissperre. Da die Frau in dem Wohnmobil lebt, wurde, statt einer Sicherstellung der Fahrzeugschlüssel, die Starterbatterie des Fahrzeugs ausgebaut.



