Fahren ohne Fahrerlaubnis

Bingen (ots). Bingen, Saarlandstraße, 19.01., 15:52 Uhr. Ein Zeuge meldete der Polizei ein fahrendes Auto mit einer Person auf der offenen Ladefläche. Die Polizisten konnten das Fahrzeug im Nahbereich einer Tankstelle antreffen. Bei der Verkehrskontrolle gab der 50-jährige Fahrer an, dass er vor sechs Jahren seinen Führerschein abgeben musste und eine entsprechende Nachschulung hätte machen sollen. Dies hätte er nicht getan. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und der Fahrzeugschlüssel an den Bruder des Halters übergeben. Entsprechende Ermittlungsersuchen wurden eingeleitet.



